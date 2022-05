Bebê é morto pelo pai após ser atropelado acidentalmente

Um bebê de 1 ano e 5 meses morreu após ser atropelado acidentalmente pelo pai, de 25 anos, nessa quinta-feira (26). A tragédia aconteceu em Malacacheta, na região do Jequitinhonha/Mucuri. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o pai da criança saía para trabalhar quando atingiu o menino.

Conforme boletim de ocorrência, era por volta das 7h30 quando o homem retirou a caminhonete da garagem de casa. Nesse momento, ele percebeu “um pequeno impacto”. Ao descer do veículo, o jovem se deu conta de que a criança havia entrado na frente do carro.

No desespero, relatou o pai, ele levou o bebê para a garagem e, junto à mãe da criança, começou a gritar por socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado até o local, onde o médico constatou a morte da criança por trauma cranioencefálico.

Os pais do menino foram conduzidos ao hospital municipal da cidade em estado de choque. Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, o delegado de Polícia Civil da cidade afirmou que, tendo em vista o estado de saúde do pai, ele seria ouvido posteriormente, sem haver a necessidade de condução imediata para a delegacia.