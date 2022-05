Bebê de cinco meses é diagnosticado com meningite

O diagnóstico da doença ocorreu no último dia 29. Ele está internado na UTI do Hospital da Criança Santo Antônio, unidade administrada pela prefeitura da capital. A meningite é uma doença infectocontagiosa causada por vírus, bactéria ou fungo e que pode levar à morte.

O bebê nasceu no dia 11 de novembro de 2021, e atualmente mora em um abrigo em Boa Vista . Ele e a família, pai, mãe e dois irmãos de 10 e 9 anos, são da Venezuela. Segundo o governo, antes de virem para o Brasil, viviam em uma região de garimpo chamada El Dorado, uma pequena cidade no leste do país.

“Eles entraram no Brasil no dia 5 de abril, ficando por um período de 15 dias no abrigo de Pacaraima. A vinda deles para a capital roraimense ocorreu no dia 18 do mesmo mês”, informou a nota da Sesau.

Segundo a nota da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde, ele não estava vacinado com a Meningo C, imunizante contra a doença que é dada entre o 3º e 5º mês de idade. O paciente tinha tomado apenas as doses das vacinas contra a Hepatite B, Pneumocócica 10 V, VIP e Covid-19, segundo a Sesau.

“Ela [a criança] está internada, passando por tratamento, sendo monitorada e observada e toda a parte epidemiológica, que nesse caso é a busca ativa, também é feito uso de medicação para as pessoas que tiveram contato com esse paciente e todas as ações [de monitoramento] já foram executadas através da equipe da Vigilância Municipal”, salientou Valdirene Oliveira, coordenadora da CGVS.

A meningite tem como principal característica a inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro, podendo acometer tanto crianças quanto os adultos. Se não imunizada, a pessoa pode ter graves sequelas, e até mesmo, evoluir ao óbito.

O bebê teve os primeiros sintomas da doença no último dia 21. Ele teve febre, rigidez na nuca, dificuldade de flexionar os joelhos e dor abdominal, mas só foi internado no dia 25.

Após o diagnóstico, profissionais de saúde que tiveram contato com o paciente também foram medicados. Além disso, “foi realizado a busca ativa de outros contactantes no local de moradia do paciente e seus familiares com checagem da situação vacinal dos abrigados e quimioprofilaxia dos contactantes no domicílio”. Agora, aguarda o resultado dos exames feitos nesta pessoas.

Sintomas

Entre os principais sintomas das meningites bacterianas, que tem como agentes causadores as bactérias meningococos, pneumococos e hemófilos, estão:

Febre alta;

Dor de cabeça;

Rigidez do pescoço;

Mal-estar;

Náusea e vômitos,

Também podem aparecer sinais como sonolência, confusão mental e manchas avermelhadas e/ou arroxeadas na pele do paciente. Com o passar do tempo, alguns sintomas mais graves da meningite podem surgir. Entre eles, estão as convulsões, delírios, tremores e até o coma.