Bebê de apenas oito dias de nascido no interior do Acre sofre problemas respiratórios e é salvo em operação do Ciopaer

O governador Gladson Cameli (PP) veio a público, através de suas redes sociais, na tarde deste sábado, 7, manifestar agradecimento à equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), além do Samu, pelo salvamento de um bebê de apenas oito dias de nascido e que foi salvo graças ao pronto atendimento dos técnicos das duas organizações.

Após exibir imagens da operação, o governador acrescenta|: “As imagens são do transporte aeromédico do bebê de 8 dias, natural de Assis Brasil que, com apenas 2 dias de vida, apresentou problemas respiratórios e teve o quadro agravado para bronquiolite”.

De acordo com o governador, a criança foi transferida para o município de Brasiléia, onde aconteceu o resgate pelo Ciopaer juntamente com o SAMU, até a capital, Rio Branco.

“O resgate aconteceu na manhã do dia 6, e quem acompanhou o bebê foi a Dra. Bruna, especialista em transporte aeromédico e pediatra emergencista. Ela realizou a conduta, juntamente com a enfermeira, especialista em transporte aeromédico,” Thaís Vasconcelos, disse.

Gladson Cameli,“Gratidão aos guerreiros do SAMU e do Ciopaer, essa parceria que salva vidas, pelo incrível trabalho de resgate e na prontidão em servir e atender com celeridade a nossa população”, acrescentou.

Galeria de Imagens: