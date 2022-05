Bêbado bate carro, foge e causa mais dois acidentes de trânsito

Um homem de 51 anos foi preso por embriaguez ao volante, na noite deste domingo (8/5), após causar três acidentes de trânsito. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, o suspeito estava em um bar em Vicente Pires quando deixou o estabelecimento para voltar para casa em uma Toyota Hillux. No entanto, no estacionamento, ele bateu em um veículo que estava parado.

Após o acidente, ele fugiu do local na condução do Toyota, mas foi perseguido pelo motorista do carro que estava estacionado. No trajeto de fuga, o homem invadiu a preferencial em um cruzamento, saltou um quebra-molas e colidiu contra dois outros carros, conduzidos por um casal de noivos. Devido aos danos do segundo acidente, o motorista foi obrigado a parar.

As vítimas acionaram o apoio da 38ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) e o homem que causou os acidentes foi submetido ao teste de etilômetro. No exame, a polícia atestou a concentração de 0,62 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido, o dobro do necessário para tipificar infração penal.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia, e o homem foi preso em flagrante por lesão corporal culposa de trânsito, qualificada pela embriaguez ao volante e evasão do local do acidente. Somadas, as penas podem chegar a nove anos de prisão.

Fonte: Correio Braziliense