Barco vira em rio e 25 pessoas lutam para não se afogar; veja vídeo

Uma embarcação virou neste domingo (29), no rio Campompema, em Abaetetuba, nordeste do Pará. No momento do naufrágio, 25 pessoas estavam no barco, informou o Corpo de Bombeiros. Todos foram resgatados com vida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, todos os 25 passageiros foram resgatados sem gravidade. O acidente teria ocorrido por volta das 9h.

No vídeo é possível ver as pessoas se segurando no casco da embarcação virada, inclusive crianças.

Embarcações de ribeirinhos se aproximam e dão suporte para retirar as pessoas do rio.

O acidente aconteceu por volta das 9h. As imagens, gravadas por testemunhas, mostram a embarcação virada, alguns passageiros pedindo ajuda em cima do casco, e outros já nadando nas águas do rio. Entre as vítimas do naufrágio estavam várias crianças. Embarcações menores se aproximam e ajudam a resgatar as pessoas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e resgatou o restante das vítimas. Em nota enviada à reportagem, o CBMPA informou que todos os 25 passageiros foram resgatados sem gravidade. Uma criança foi encaminhada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), para atendimento médico. Ela não corre risco de morte.

Com informações via O Liberal