Barbárie: Homem que arrastou cachorro, matou a pauladas e arrancou o olho do animalzinho

Após o vídeo veiculado na matéria do site Rondônia Atual nesta quarta-feira 4 de maio, o caso do homem arrastando o cachorro, pode ser contada com mais detalhes.

Uma cena no início da tarde desta quarta-feira (04), chocou uma pessoa que transitava pelo bairro Primavera, em Ji-Paraná.

A Polícia Militar foi acionada na tarde, ainda de hoje, onde o tal homem encontrava-se amarrado pés e mãos no bairro Primavera.

O relato é que, o homem que arrastava o cachorro, teria o matado a pauladas e arrancado o olho do pobre animalzinho, e posteriormente saiu arrastando-o pelas ruas, o que estava implícito nas imagens feitas por uma pessoa através de câmera de celular.

O homem teria “surtado” e cometido tal barbárie, o mesmo até foi conduzido pelos bombeiros até o HM para ser medicado.

