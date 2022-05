Baiana de 121 anos pode ser a pessoa mais velha do mundo

A prefeitura da cidade de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, descobriu quase que por acidente que uma de suas cerca de 70 mil habitantes pode ser a pessoa mais velha do mundo. Segundo sua certidão de nascimento, Maria Gomes dos Reis tem nada menos do que 121 anos.

No documento, consta que a idosa nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado Bela Vista, que hoje faz parte da cidade de Bom Jesus da Lapa. Maria viveu todos os seus 121 anos no mesmo lugar em que nasceu, no último ano do século XIX.

Idosa vive sob cuidados

Hoje, Maria Gomes dos Reis vive acamada, sob os cuidados de sua neta Célia Cristina. A idosa teve filhos, mas todos eles já morreram. A aposentada é totalmente dependente da neta, que precisa dar comida na boca e trocar suas fraldas. Porém, segundo Célia, até pouco tempo atrás, a avó era bem ativa.

Célia conta que a avó de 121 anos criou os filhos, netos e bisnetos em um esquema matriarcal, em que ela era a cabeça. Mesmo centenária, Maria ainda cozinhava e lavava as roupas à mão. Vivendo em um povoado, porém, a idosa usa pouco os serviços do estado, por isso, sua idade era desconhecida.

As atuais recordistas

Isso mudou poucos dias atrás, quando Maria passou mal e precisou usar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante o atendimento, a equipe médica descobriu que se tratava, potencialmente, da pessoa mais velha do mundo.

Após a morte da japonesa Kane Tanaka, o título de pessoa mais velha do mundo pertence à freira francesa Lucile Randon, nascida em 11 de fevereiro de 1904, e, atualmente, com 118 anos. A segunda colocada é uma polonesa de 115 anos, mas que não teve seu nome ou data de nascimento divulgados.

