Avô de 80 anos viraliza por levar almoço todos os dias para neta no trabalho

Esta é a típica notícia que aquece o coração, não é mesmo? E, para quem está curioso, trata-se do caso de um avô que viralizou recentemente no TikTok por levar almoço todos os dias para a sua neta no trabalho.

Compartilhado pela usuária da plataforma, Jhoana Espinoza, a gravação mostra o momento em que o homem, de 80 anos, chega em uma bicicleta para trazer a comida da neta, ação que se repete diariamente.

Além das mais de 4 milhões de visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Me diz que você é milionária, sem dizer que é milionária”;

“Eu invejo você”;

“Fui a única que chorei?”;

“Chorar por estranhos é minha paixão”;

“Cuide bem dele, acabei de perder o meu e sinto muita falta”.

E então, está curioso e quer ver este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Tik Tok.