Aviso do Inmet alerta para chuvas fortes em parte do Acre e Sipam prevê chegada de frente fria

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de alerta de chuva forte para parte do Acre. O alerta, segundo o instituto, é válido até a manhã de quarta-feira (4) e serve para cidades tanto do Vale do Juruá, como também Vale do Acre.

O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Há ainda Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções:

• Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

• Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

• Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Frente fria

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê ainda a chegada de uma frente fria no estado já nesta quarta-feira (4). Em algumas cidades, as temperaturas podem chegar a 17ºC. A previsão para este dia é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer hora e possibilidade de temporais em todas as regiões acreanas.