Avenida Nações Unidas e rua Isaura Parente serão alargadas e terão parque para caminhadas e ciclismo, prevê projeto

Representante do governo do Estado na agenda que visa angariar recursos para o Acre, o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Cirleudo Alencar, está em Brasília para alinhar o projeto do Parque da Cidade junto ao gabinete do deputado federal Alan Rick.

De acordo com o gestor da Seinfra, a obra trará melhorias para o fluxo de veículos tanto na Avenida Nações Unidas quanto na Rua Isaura Parente, na capital Rio Branco. O objetivo é alargar as duas vias e criar um parque para caminhadas e ciclismo.

“Além da melhora no trânsito da região, os rio-branquenses vão ganhar mais um espaço de lazer e negócios”, explicou Alencar.

O parlamentar Alan Rick já havia informado à imprensa que levaria o gestor da Seinfra ao seu gabinete para tratar deste projeto inovador, visando buscar apoio do governo federal, por meio do Ministério da Defesa, para que, após todos os trâmites, possa ser executado pelo governo do Acre.

