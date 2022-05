Auxílio Brasil: “Benefício bloqueado para crédito em conta”; saiba o que significa o aviso

Já estamos na sétima rodada do Programa Auxílio Brasil, que teve início no dia 18 de maio, e ainda assim são muitas as dúvidas a respeito do seu funcionamento.

Uma das questões que deixa os beneficiários confusos é a mensagem “Benefício bloqueado para crédito em conta” que vem sendo apresentada no aplicativo Caixa Tem.

Vamos então explicar o significado deste aviso.

Mensagem de Auxílio Brasil bloqueado

Se essa é uma preocupação sua também, saiba que a mensagem não é motivo de aflição. Isso porque ela apenas quer dizer que o benefício está bloqueado por ainda não ter chegado a sua data efetiva de pagamento.

Isto é, você já tem o recurso provisionado e autorizado, mas ele ainda não foi depositado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, assim que chegar a sua vez conforme o escalonamento do calendário (que você consulta a seguir), o dinheiro entra e a mensagem deixa de ser exibida.

Valor do benefício

Inicialmente projetado para até dezembro deste ano, o valor mínimo de R$ 400 segue agora de forma permanente para o Programa Auxílio Brasil. Sendo assim, todas os beneficiários recebem ao menos este valor.

Essa medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, como veiculado aqui no Brasil 123.

Calendário do Auxílio Brasil

Os pagamentos são feitos nos 10 últimos dois úteis do mês, e o escalonamento é determinado pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Em maio, um total de 18,1 milhão de famílias serão contempladas, e vale lembrar que neste mês não teremos os repasses do Auxílio Gás, que volta em junho, já que é concedido a cada 2 meses.

Por Brasil 123