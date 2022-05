Atriz da Globo que ‘comeu todo mundo’ abre o jogo sobre sexualidade

em papas na língua, Maria Zilda Bethlem não esconde o jogo quando o assunto é sua vida sexual. Ao ser questionada por um seguidor, em seu perfil oficial no Instagram, se teria um relacionamento com mulheres, a atriz revelou que não tem preferência por gênero.

“Eu gosto do ser humano, meu amor. Seja preto, branco, macumbeiro, católico, evangélico ou índio. Não me interessa. Eu não tenho preconceito de nada. Nem de sexo!”, afirmou.

Questionada sobre sua vida sexual, a artista afirmou que “passava o rodo” durante a década de 1980. “Imagine, eu aproveitava! Exercitei muito minha sedução. Comi todo mundo no Rio, em São Paulo, Nova York e Paris”, relatou ela em entrevista ao jornalista Paulo Sampaio, em 2019.

“As mulheres se compreendem melhor. O relacionamento de mulher com mulher, depois de uma certa idade, é muito menos sexual do que o de homem com a mulher. As mulheres mais velhas têm mais necessidade de ter uma companheira para fazer compras, viajar, ir ao teatro”, completou.

