Ator da Globo revela que Juliana Paes impôs condição ‘inusitada’ para beijá-lo e afirma: “Aí eu não quis”

Juliana Paes é uma atriz e modelo brasileira, que voltou a ser assunto nas redes sociais após um de seus companheiro de “O Clone“, novela que está sendo reprisada na Globo, revelar uma situação inusitada. Tudo aconteceu quando os atores gravavam as cenas para a novela.

Ao comentar para Sérgio Malandro, durante o podcast “Papagaio Falante, sobre as atrizes que beijou durante as gravações, Raul Gazolla revelou que só beijou Juliana Paes de forma “técnica”. Ao revelar que levou “toco” da famosa, o artista complementou a história.

“Me lembro que tinha eu e um colega de trabalho, que eu não posso falar o nome, que é o Marcelo Novaes. A gente passava a novela inteira, e a Juliana falava: ‘eu não vou ficar com vocês nunca’. Ela não era casada, a gente também não era, vamos deixar isso claro. Estávamos os três solteiros”, começou ele.

Ao continuar a história, o famoso revelou uma “condição inusitada” que Juliana impôs para se envolver com ele. “E ela dizia assim: ‘Eu adoro vocês, mas não…’. E eu ficava naquela insistência, e ela dizia: ‘Para, Gazolla!’. Aí um dia ela falou assim: ‘Está bom! Eu fico com você com uma condição: não conta pra ninguém…'”, contou. Em seguida, o famoso revelou que negou o beijo. “Ai eu não quis. Como vou ficar com a Juliana Paes e não poder contar pra ninguém?”, brincou.

Fonte: Bolavip Brasil