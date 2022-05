Ativista da política morre de parada cardíaca após crise respiratória

O corpo da ativista política e secretaria parlamentar da Câmara Municipal de Rio Branco, Francisca Siqueira da Silva mais conhecida como Kinha Siqueira, será sepultado na Capital nesta quinta-feira, 5. Ela era lotada no gabinete do vereador Hildegard Pascoal (União) e morreu na noite de quarta-feira,04, após uma série de crise respiratória seguida de paradas cardíacas.

Na quarta parada seguida, não resistiu e morreu. Kinha Siqueira também trabalhava, ao lado do ex-marido Fernando, com a venda de açaí, na área externa do Estádio Atena da Floresta, na Rua Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito, onde também residia com a família.

Ela ficou conhecida, principalmente nas redes sociais, porque, há cerca de dois anos, no qual Fernando foi vítima de violência, no que parece ter sido um assalto. Espancado, Fernando acabou entrando em coma profundo e, durante toda a doença do marido, ela cuidou de sua família até a recuperação. Deixa filhos.