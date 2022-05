Atividades educativas do Detran alcançam mais de 3 mil pessoas em Sena Madureira

Orientação em escolas, auxílio na travessia de pedestres, blitz educativa, dentre outras atividades, fizeram parte das ações realizadas em Sena Madureira, entre os dias 16 e 20 de maio. As iniciativas fazem parte do Maio Amarelo, movimento mundial que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo, assim como sensibilizar sobre a responsabilidade de cada cidadão para que esse índice diminua.

Os orientadores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), juntamente com a equipe da 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), visitaram quatro escolas de ensino infantil, explicando aos alunos a importância de conhecer e respeitar as regras do trânsito como, por exemplo, o significado das cores do semáforo, a forma correta de utilizar o capacete e a importância de priorizar a travessia na faixa de pedestres.

“Hoje, como pedestres, as crianças aprenderam como se comportar de forma segura no trânsito e sabemos que eles vão crescer e se tornar motoristas. Então, aprender de pequeno a ter responsabilidade no trânsito é de grande valor”, enfatiza Quitéria da Silva Oliveira, gestora da Escola Francisco Feitosa Cavalcante.

A equipe do Detran/AC também auxiliou a travessia nas faixas em frente às escolas, orientando tanto os pedestres como os condutores que circulavam no local, acerca do embarque e desembarque seguro dos alunos, e realizou blitz educativa em parceria com a Polícia Militar.

Finalizando as atividades no município, nesta sexta-feira, 20, foi realizada uma caminhada pelas ruas da cidade, com os alunos do Instituto Santa Juliana, para chamar a atenção quanto a necessidade da adoção de posturas seguras nas vias, seja de condutores, pedestres ou ciclistas. Logo em seguida, os estudantes retornaram para a escola para participarem de uma gincana com a escolha da melhor frase educativa.

“A educação é um dos três pilares do Detran/AC para reduzir o número de feridos e mortos no trânsito, aliada à engenharia e fiscalização. Trabalhamos incansavelmente para que ninguém vire estatística, mas isso só é possível se todos estiverem conscientes da sua responsabilidade. Por isso, durante o mês de maio intensificamos nossas ações em várias cidades do Acre”, enfatiza Elenízia Vale, coordenadora da ação realizada em Sena Madureira.

Fonte: Agência Acre