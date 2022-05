ATENÇÃO, CONTÉUDO ADULTO ! Dr Peludo: Médico divulga vídeo de sexo com pacientes dentro de consultório

Um médico tem divulgado cenas explícitas de sexo com pacientes em pleno consultório clínico, as publicações acontecem corriqueiramente em uma conta que ele mantém no Twitter. O profissional que atua no Distrito Federal já está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM-DF).

Lino Neves é médico infectologista e usa o codinome, “PeludoAN” (abreviação para Asa Norte, bairro de classe média alta de Brasília). Nas postagens de seu perfil, o Doutor Peludo gosta de exibir o conteúdo pornográfico com direito a legendas provocativas. “Consultório, já viu: Tesão na certa, com tanto macho gostoso que passa comigo“, comenta o médico em uma das publicações.

As cenas de relações sexuais são feitas com pacientes, colegas de trabalho ou mesmo grupal e são compartilhadas em fotos ou vídeos no twitter. Durante as filmagens, Neves aparece vestido com jaleco e utilizando instrumentos usados em ambiente hospitalar, como estetoscópio e maca, além do cenário da clínica onde ele faz plantões.

Os vídeos mostram cenas de sexo oral, com direito a “happy end”, num dos registros o especialista em infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) pratica sexo oral e engole o sêmen de um suposto enfermeiro, e comenta. “Se tem mamada, tem leitada. Tá aí o final da mamada com o enfermeiro no meio do plantão. Não resistiu ao meu oral e ainda ganhei porra pra trabalhar até o final e feliz”.

Nas imagens têm pacientes de todos os estilos: loiros, morenos, cabeludos, carecas, e principalmente os homens casados que ostentam aliança na mão esquerda. “Cu de casado é bom demais pra cair de cara”, se empolga o infectologista em uma das legendas.

Acionado, o Conselho Regional de Medicina (CRM-DF) adiantou que um procedimento vai apurar a conduta ética do profissional de saúde. A investigação, porém, ocorrerá em caráter sigiloso. “O CRM-DF investigará a denúncia através de uma sindicância. O procedimento correrá em sigilo para verificar se há indícios de infração ética”, afirmou.

Ativista no combate à disseminação do HIV/Aids, Christiano Ramos, que preside a organização não governamental Amigos da Vida, criticou a postura do profissional de medicina. Segundo ele, a prática, por mais que seja consentida, reforça a combatida irresponsabilidade sobre o sexo sem proteção.

Nesta terça-feira (24), o administrador da unidade de saúde informou que o especialista havia sido desligado do corpo médico da instituição particular. “O Dr. Lino não trabalha mais na clínica e sobre essa denúncia no CRM não tenho conhecimento e nem fui notificado”, afirmou Josué Cardoso.

O perfil do Dr PeludoAN foi excluído do Twitter, mas uma legião de fãs do perfil tem pedido que o médico ingresse no OnlyFans.

O post mais recente do médico foi de domingo, dia 22 de maio. Conseguimos recuperar algumas postagens do perfil do PeludoAN no Twitter.