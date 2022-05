Asteroide gigante passará próximo da terra a 76km/h nesta sexta-feira 27

A rocha espacial nomeada 7335 (1989 JA) viaja a cerca de 76 mil km/h e possui aproximafamente 1,8 mil quilômetros de diâmetro — o tamanho equivalente a quatro vezes da dimensão do edifício Empire State Bulding, em Nova York.

Apesar de a NASA ter classificado o asteroide como potencialmente perigoso, o objeto rochoso passará a 4 milhões de quilômetros da Terra, cerca de 10 vezes a distância média do nosso planeta até a lua. Caso a órbita do asteroide mude, o trajeto pode mudar e impactar o nosso planeta e, por isso, é considerado perigoso.

Após o dia 27 de maio de 2022, o objeto não viajará próximo da Terra até o dia 12 de junho de 2055 e passará muito mais longe que a viagem atual, a cerca de 27 milhões de quilômetros do nosso planeta. O asteroide foi observado pela primeira vez no Observatório Palomar em San Diego (Califórnia), em 1989.

Asteroide 7335

O 7335 também é classificado como Near-Earth Object (NEO), objetos que passam a cerca de até 48 milhões de quilômetros da Terra. Anualmente, a NASA rastreia mais de 29 mil asteroides próximos do nosso planeta, contudo, a maioria deles é extremamente pequeno.

O objeto também pode ser classificado como Apollo, uma categoria de cerca de 15 mil asteroides que orbitam o sol e cruzam periodicamente a órbita do nosso planeta.

Em 2021, a NASA iniciou a missão Double Asteroid Redirection Test (DART) com a objetivo de alterar o caminho orbital do asteroide Dimorphos e entender a possibilidade dessas alterações em possíveis cenários de colisões com à Terra.

Fonte/ Portal Tecmundo