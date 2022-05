Associação cita relatos de estupros ‘em série’ em região com denúncia de menina ianomâmi morta

Os relatos mostram que os históricos de “tragédias” tiveram início com a morte de um indígena, com idade entre 49 e 50 anos, em 2017. Ele, segundo a associação, vivia na comunidade e foi morto por agressão por disparo de arma durante “uma briga fomentada pela distribuição de cachaça por garimpeiros aos indígenas”.

Uma das filhas do indígena, à época com 16 anos, foi obrigada a se prostituir em um acampamento garimpeiro localizado próximo a Aracaçá. Os relatos, segundo a Hutukara, contam que ela era explorada sexualmente por garimpeiros e por vezes “sendo obrigada a manter relações sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, entre outros abusos”.

“[Ela] sofreu sequelas pelas violentas relações sexuais com os garimpeiros, e sofreu uma deficiência física permanente (ela ficou com dificuldades de se movimentar: “a huu leleke”) depois de um acidente. [Ela] engravidou do de um garimpeiro conhecido como “Pastor, e seu filho foi levado à cidade. Desesperada, tirou a própria vida se enforcando. A versão também confere com o registro de óbitos do ano de 2021“.

Com a sequencia de tragédias na família do indígena, a Hutukara concluiu que “há casos generalizados de abuso e violência sexual na região.”

“Na aldeia de Aracaçá há casos generalizados de abusos e violência. A vulnerabilidade das pessoas da comunidade é tamanha que é bastante provável que episódios assim se repitam cotidianamente. Os fatos narrados corroboram a percepção dos Yanomami da região de Palimiu que, em 2021, relataram o receio de que vivessem uma tragédia similar à de Aracaçá, que estava levando ao desaparecimento desta comunidade”.

Com base nesses relatos, a associação defende que seja conduzida uma apuração mais ampla e aprofundada do histórico de violências vivida pelos indígenas em Aracaçá por consequência do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.