Assermurb vence São Francisco e se isola na liderança do Acreano Feminino de Fut7

Com um gol isolado, a Assermurb venceu o São Francisco por 1 a 0, na noite dessa terça-feira (10), na abertura da terceira rodada do Campeonato Acreano Feminino de Fut7, na quadra sintética do Tucumã, em Rio Branco.

O resultado coloca a Assermurb na liderança isolada da classificação com 100% de aproveitamento e nove pontos somados. O São Francisco sofreu a primeira derrota no estadual e divide a terceira posição com o Rio Branco-AC, ambos com três pontos.

A terceira rodada deve ter sequência no dia 25 com três partidas: Rio Branco-AC x Calafate, Red Bulls x Real Sociedade e Mônaco e Calafate.

O Campeonato Acreano Feminino de Fut7 tem sete times na briga pelo título. Na primeira fase as equipes jogam entre si em turno único e os quatro melhores avançam às semifinais.

Classificação – Acreano Feminino de Fut7

1º Assermurb – 9 pts

2º Real Sociedade – 6 pts

3º Rio Branco-AC – 3 pts

São Francisco – 3 pts

5º Red Bulls – 0

Calafate – 0

Mônaco – 0