As temperaturas voltam a subir nesta sexta feira e a previsão é de dia ensolarado em Rio Branco

A friagem começa a perder força e, com isso, as temperaturas voltam a subir em todo o Acre nesta sexta-feira (5). A previsão para este dia é de sol forte em todo o estado. No oeste acreano, o tempo será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva passageira a tarde. Na capital e demais regiões do Acre o tempo varia de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

Confira as temperaturas em todas as regiões:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 18°C e a máxima de 32ºC.