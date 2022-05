Artistas saem em defesa de Juliette após comentário de Samantha Schmütz

Personalidades se posicionaram em defesa de Juliette Freire depois da atriz Samantha Schmütz questionar a carreira artística da ex-BBB nesta segunda-feira, 16.

Samantha comentou em um vídeo compartilhado na redes sociais, que mostra um trecho do programa Altas Horas, no qual Juliette fala sobre a importância de artistas de posicionarem sobre temas políticos e sociais. “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”, escreveu.

Com a repercussão do comentário, colegas de reality saíram em defesa da cantora. “O Brasil respira arte. O nordeste respira arte. Ser ex-BBB não pode ser parâmetro para desmerecer a jornada anterior e posterior dos participantes do programa. Se inventar e se reinventar é pura arte”, disse Lumena Aleluia.

Brunna Golçalves também publicou um tweet sobre a situação e refletiu: “Sou bailarina formada, vivo de arte e da dança faz 15 anos. Só porque entrei no BBB deixei de ser uma artista?”.

André Martinelli, que já passou pelo BBB e pelo No Limite, publicou uma série de tweets e elogiou Juliette como cantora.

Rafa Kalimann também deixou sua mensagem e marcou a vencedora do Big Brother Brasil 21. “Resultado disso é você tocar o coração de tantas pessoas sendo essa artista que está sempre buscando ser sua melhor versão”, escreveu.

Juliette também recebeu o apoio de atores da Rede Globo. João Vicente compartilhou o vídeo da influenciadora nos stories e disse: “Sou fã. Gostar é facultativo. Respeitar é obrigatório”.

“Não é porque alguém não gosta da arte da pessoa que isso faz ela não ser artista. Juliette é artista sim. Pode ter se descoberto artista há pouco, mas é”, comentou Alice Wegmann.

Já Ingrid Guimarães usou o Instagram para compartilhar a fala de Juliette. “Eu sempre achei que tudo que o público me deu ao longo desses anos me fez e faz acreditar que a função de um artista não é só aparecer e viver financeiramente disso”, escreveu.

Fernanda Paes Leme resgatou uma publicação que fez no dia em que assistiu ao show de Juliette e compartilhou no Twitter.

