Armado e perigoso: Monitorado é preso com armas após tentar burlar monitoramento

Um monitorado pela justiça do Acre, de 26 anos, foi preso neste domingo, dia 8, após descobrir que o mesmo estaria tentando burlar o sistema do monitoramento da tornozeleira colocando papel alumínio sobre o aparelho.

Foi quando pediram o apoio de agentes da Polícia Civil para realizar buscas sobre o monitorado. Foi quando chegaram na casa o encontraram com a aparelho coberto de papel alumínio, e após buscas na casa, encontraram um rolo do material utilizado para tentar burlar o sistema.

Segundo o coordenador regional da Polícia Penal na fronteira, agente Jocimar, essa tentativa de burlar o equipamento de nada adianta, uma vez que o sistema registra, fazendo o acionamento do alarme, para que seja analisado o caso.

Para piorar ainda mais a situação do monitorado, após buscas no local, foi encontrado duas armas tipo revolver, munição calibre 22 e 38. Com esse delito e quebra do benefício, o mesmo foi preso novamente e será conduzido ao presídio na Capital nas próximas horas, por parte ilegal de arma de fogo e munição, além da tentativa de burlar o monitoramento através do aparelho.

Segundo o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini, são mais duas armas fora de circulação, além da retirada de um individuo que está as margens da Lei das ruas. “Ele tentou justificar que estaria armado devido os conflitos entre grupos criminosos e era para sua proteção”, disse.

As armas de origem argentina e as munições, foram apreendidas e levadas para a delegacia juntamente com o monitorado que irá esperar seu retorno para o presídio nas próximas horas.