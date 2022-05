Aproveite as dicas de como cuidar da saúde durante frio

Algumas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, registraram neve e geadas ao longo desta semana. De acordo com o comunicado emitido pela Defesa Civil Nacional, as regiões sudeste, sul e sudoeste de Minas Gerais, assim como as regiões centro-oeste ainda têm alerta para geadas até o dia 23 de maio.

Devido à queda da temperatura, algumas pessoas estão mais suscetíveis a sofrer com agravos de saúde ou mesmo adoecimento, como crianças, idosos e populações vulneráveis. Por isso, alguns cuidados com devem ser mantidos para evitar problemas durante esse período de frio.

A seguir algumas dicas de como manter sua saúde em dia:

Não deixe de tomar água

Sabemos que no frio temos a tendência a consumir bebidas mais quentes como cafés e chás. Mas é de suma importância que você mantenha o consumo de água.





Evite o consumo de bebidas alcoólicas

O calor que você sente ao ingerir uma bebida alcoólica é proveniente da dilatação dos vasos da pele. Mas esse processo não gera de fato calor no corpo, e acaba inibindo alguns sensores de frio do nosso organismo. Isso gera o risco de você sofrer com hipotermia sem perceber.





Mantenha os ambientes ventilados

A vontade de fechar cada fresta é grande, mas é importante que os ambientes se mantenham ventilados, principalmente os locais de trabalho ou com grande circulação de pessoas. Também vale para o transporte público e privado.





Mantenha-se bem agasalhado

Além de utilizar casacos e blusas, lembre-se de agasalhar bem suas mãos, pés e a cabeça.

Evite ambientes fechados e com aglomerações

Nesse período, esses ambientes oferecem um maior risco de contaminação por doenças respiratórias, como a covid-19 e a gripe. Evite esses locais, principalmente se estiver acompanhado de idosos e crianças. Se for necessário permanecer em um local assim, lembre-se que as máscaras são eficazes para evitar essas doenças.





Não tente fabricar aquecedores para sua casa

Ao queimar papéis ou carvão, além do calor, a queima gera gás carbônico, que é extremamente tóxico para nosso organismo e causa morte por asfixia. Há opções acessíveis e seguras de aquecedores elétricos disponíveis que podem ajudar a amenizar o frio.

Aproveite as dicas, e se mantenha quente e saudável.

Fonte/ Portal Tecmundo