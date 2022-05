Aprovado pela Câmara projeto de deputada do Acre criando Dia Nacional do Parto Humanizado

O projeto de autoria da deputada federal Perpétua Almeida ( PCdoB-AC) propondo o Dia Nacional do Parto Humanizado, Digno e Respeitoso foi aprovado pela Câmara Federal nesta quinta-feira, 12. O projeto agora segue para ser analisado e debatido no Senado

O texto do projeto da deputada estabelece que o dia deve ser celebrado, anualmente, a cada segundo Domingo de Maio, quando se celebra no Brasil o Dia das Mães. Também determina e texto ações de promoção do Parto Humanizado durante todos os dias de maio.

“Sabemos que o número de morte no parto ou no pós-parto é muito grande ainda, e com situações que podem ser evitadas”, disse a deputada. “Precisamos fazer com que o país desperte para está questão”, acrescentou.

Perpétua Almeida citou números da OMS, Organização Mundial da Saúde segundo os quais pelo menos 830 mulheres morrem por dia em todo mundo por complicações no parto. Além disso, milhares de bebês morrem logo após o nascimento exatamente pelada de humanização nós partos de suas mães.

A deputada disse que seu projeto foi a inspirado a partir da ocorrência do parto de uma mulher em situação de rua que deu à luz, na calçada, a pouco metros do hospital da Maternidade de Rio Branco. “É muito dolorido sabermos que, no momento mais difícil da vida de uma mãe, quando ela precisa de acolhimento, ainda existam mães morrendo ou tendo deus bebês em situações degradantes”, disse a deputada.