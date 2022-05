Após um tempo suspensa, Justiça Volante retoma atendimentos em Rio Branco

Após está suspensa em razão da vigência de portaria que estipulava medidas restritivas para prevenção contra a covid-19, a Justiça Volante retoma atendimentos em Rio Branco.

Nessa quinta-feira, 05, foi realizada solenidade para oficializar a retomada do atendimento.

O atendimento da Justiça Volante ocorre diariamente de 07 às 22h. Ao ser acionada, a equipe promove a conciliação entre as partes envolvidas ainda no local e os condutores saem com uma solução imediata. Além disso, é fomentada também a desjudicialização de conflitos e pacificação social.

Para acionar a Justiça Volante basta ligar para o 190 ou para o telefone (68) 99985-2750, que o chamado será direcionado para a unidade.