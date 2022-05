‘Após término com ex-noivo, dei uma chance para o amor e tive sucesso’, diz mulher que decidiu fazer festa de ‘descasamento’ para evitar multas

Sem se importar com a opinião dos outros e com o foco em ser feliz, Kallynca Carvalho dos Santos disse que não só decidiu fazer uma festa de “descasamento” para fugir das multas de rescisão dos contratos da cerimônia, como também encontrou um novo amor após um mês do término com o noivo.

“Eu estou em um novo relacionamento. Após o término com o meu ex-noivo, eu dei uma chance para o amor e tive sucesso. Estou em um relacionamento muito feliz”, disse em uma publicação nas redes sociais.

Após fim do noivado, jovem resolve fazer festa de ‘descasamento’

Com 29 anos, a servidora pública, de Curitiba, percebeu que ela e o ex-noivo não estavam bem como casal. Por isso, eles concordaram em terminar o relacionamento de 13 anos. O impasse é que isso ocorreu sete meses antes do casamento deles.

Depois do término, Kallynca disse que até tentou cancelar os serviços contratados para 21 de maio, mas que o valor das multas a fizeram mudar de ideia. Com isso, ela resolveu fazer uma festa à fantasia, com convites à venda por R$ 200.

Por fim, ela contou ao g1 que teve bons desfechos para as duas situações. Solucionou o problema burocrático das contas com a nova festa e também encontrou um novo amor.

“A gente vai sempre tentando, com as nossas ações, tentar nos colocar em primeiro lugar. Eu posso dizer que eu provei essa sensação, da gente fazer algo por nós e não pelos outros. Foi incrível. É um momento em que a gente se sente leve. Você consegue ver o amor que a gente tem por nós mesmas”, disse.

Amor próprio

Depois de receber tantas mensagens de apoio pelas decisões que tomou, a jovem quer reforçar a mensagem para que mais mulheres façam escolhas pensando em si e não por causa da opinião dos outros.

“Primeiro a gente tem que se amar, para os outros nos amarem. Quero que as mulheres saibam que elas são lindas, que são fortes, incríveis e que não deixem que ninguém faça com que você duvide disso. A força que uma mulher tem dentro é imbatível.”

A jovem publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira (13), a foto com o atual namorado, Ivandro Alex. Na legenda, escreveu que ele foi um amigo que se demonstrou como porto seguro até se tornar um novo amor.

Segundo a servidora, a decisão de buscar a própria felicidade foi a melhor escolha.

“É tão bom ter alguém do nosso lado que nos admira, nos respeita, que nos dá força para a gente seguir o nosso caminho, seja pessoal ou profissional. Tenho ao meu lado alguém que tenta me fazer feliz ao máximo, que valoriza o meu trabalho e cansaço do dia dia. Poder compartilhar um relacionamento assim está sendo incrível e único”, contou.

O sonho do casamento

A servidora preferiu não revelar qual seria o prejuízo total que teria ao desmarcar o casamento. Mas contou ao g1 que, pelo contrato, teria que pagar multa de 40% sobre o valor total, além de arcar com “despesas, honorários de profissionais, taxas de administração, lucros cessantes, perdas e danos, custos e gastos já firmados” para a execução dos serviços contratados.

Ao todo, 200 pessoas estavam convidadas para a festa, que seria em um salão de festas que simula um castelo, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Kallynca contou que, desde pequena, sonha com o próprio casamento, com esse dia tão especial. A reserva do castelo foi uma surpresa feita a ela pela mãe e pelo avô.

“Meu avô me criou, e ele e minha mãe queriam fazer para mim um dia de princesa. Minha mãe me falou que os dois tinham dado um jeito para realizar meu sonho. Logo depois, meu avô faleceu. Então, não tive como compartilhar essa alegria com ele”, contou.

O quase cancelamento

Depois do término, Kallynca começou a cancelar tudo que estava marcado. A surpresa veio quando ela foi informada do valor da multa do local onde a festa seria feita.

Ao saber dos valores, a mãe da jovem sugeriu manter o evento. As duas, então, resolveram fazer uma festa à fantasia.

Ex-noiva conta como surgiu a ideia para festa de ‘descasamento’

A festa terá o jantar, bebidas, além de uma refeição da madrugada. Kallynca contou que foi um desafio organizar tudo, uma vez que a produção do evento ficou em cima da hora.

“Eu também precisei definir o valor do convite. Não foi a parte do dinheiro em si, mas fiquei pensando que eu deixaria em aberto algo que meu avô deixou para mim. Não acho justo eles tentarem realizar um sonho meu e eu ter desistido”, contou.

Mesmo com todo o trabalho, ela acredita que a realização da festa se tornou um marco para a vida dela.

“A partir do momento que eu tive essa decisão, foi engraçado como mudou muita coisa na minha vida, no sentido de eu sempre fazer tudo me preocupando com o que iam achar. Quando eu fui mandando meu textinho de descasamento, foi muito engraçado como eu comecei a conhecer história de outras mulheres. Que seja um momento de reviravolta. Temos que aproveitar”, disse.

Setor de eventos

A Associação Brasileira de Promotores de Evento (Abrape) disse esperar que, nos próximos meses, os números do setor de eventos, de cultura e entretenimento retornem ao patamar anterior à pandemia.

Nos últimos dois anos, a organização calcula que 98% dos eventos do país tenham sido impactados pela pandemia.

Para que haja recuperação, projeta a Abrape, o setor precisa movimentar cerca de R$ 355 bilhões até 2023.

Segundo a associação, o setor de eventos é responsável por 4,3% do PIB nacional, movimentando mais de R$ 270 bilhões, por ano.