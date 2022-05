Após sair da prisão, jovem reata namoro com mulher que o acusou de jogá-la de carro em movimento

Um casal de jovens estudantes pegou a todos de surpresa nesta quarta-feira (18), após reatar o namoro. O fato é que o homem ficou mais de 120 dias presos após a mulher tê-lo acusado de tentativa de homicídio e dias após ele ser liberado da penitenciária o casal reatou o relacionamento e ainda disse que pensam em casar.

Foi em um domingo (26) de dezembro do ano passado que o casal teria discutido dentro de um carro. A jovem teria se negado a mostrar as mensagens no celular para o rapaz e os dois teriam se estranhado. Uma câmera flagrou a mulher caindo do carro em movimento.

O vídeo viralizou nas redes sociais e após receber alta médica a estudante registrou um Boletim de Ocorrência contra o namorado, que acabou preso. O anúncio do casal chocou a todos e gerou uma série de críticas nas redes sociais.

“Chocado estou, mas o amor vence barreiras. Eu não voltaria e nem pensaria em casar com um ex meu que tenha me jogado de dentro de um carro em movimento pata tentar me matar. Eu não voltaria. Mas o amor é lindo”, escreveu o colunista Alex Thomas.

“Da próxima vez joga da ponte!!! Tem mulher que não merece todos os direitos que as outras conquistaram. Sorte para a pamonha”, disse um outro perfil intitulado Eu Japinha.

Fonte/ Folha do Acre