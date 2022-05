Após duas derrotas, técnico do Humaitá é demitido, e novo líder assume ainda hoje

O técnico Emanoel Sacramento, que estava a frente do Humaitá de Porto Acre desde o início do Campeonato Brasileiro da serie D, foi demitido na tarde desta segunda-feira, 02 de Maio. O anuncio foi feito pelo presidente do clube Igor Cotta.

Manoel já estava na berlinda em consequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Uma derrota fora de casa para o Porto Velho-RO por 3 x 2, e para o Rio Branco – AC por 2 x 0.

Sua passagem no comando do Humaitá foi com seis vitórias, três empates, e quatro derrotas, 23 gols marcados e 14 sofridos.

O novo técnico Álvaro Miguéis, será apresentado hoje, 03, no campo da Vila do Incra, em Porto Acre, interior do estado.