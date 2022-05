Após discussão, cliente bate e atira em atendente do McDonald’s

Um atendente do McDonald’s da Taquara, no Rio de Janeiro, foi agredido e baleado por um cliente durante a madrugada desta segunda-feira, 9. De acordo com testemunhas, uma discussão iniciou devido a um cupom de desconto. A polícia está investigando o caso.

Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, recebeu um tiro na barriga e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge , localizado na Barra da Tijuca. Seu quadro de saúde estava estável.

O caso ocorreu por volta das 2h no McDonald’s da Estrada dos Bandeirantes 544. Segundo colegas de Mateus, um homem solicitou um pedido no drive-thru, porém apenas no final do atendimento disse que tinha um cupom de desconto. Mateus explicou que a informação precisava ser dada no começo do pedido.

O cliente ficou insatisfeito, pulou do carro, quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto de Mateus. Após o ato, ele entrou na loja e atirou no funcionário.

“O cliente começou a gritar na pista do drive. Que se não tratasse ele bem, ele invadia o estabelecimento e daria um tiro no funcionário. E ele aplicou um disparo de arma de fogo à queima-roupa dentro do estabelecimento”, contou uma testemunha.

O autor das agressões e do disparo fugiu. A polícia iniciou o processo para ouvir testemunhas e colher imagens de câmeras de segurança.

Em nota, o McDonald’s lamentou profundamente o ocorrido e informou que prestou socorro imediato ao funcionário, que foi levado rapidamente para o hospital pela polícia.

“A empresa está acompanhando e dando todo o suporte para seus familiares e já está colaborando com as investigações sobre o caso”, emendou.

No último mês, Mateus foi ameaçado por clientes que tentaram fazer o pagamento de um lanche com uma nota falsa de R$ 200.

