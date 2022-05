Após contrato milionário com Estação VIP, criminosos arrombam SW4 do coronel Ulisses e levam HD com dados sigilosos

O coronel Ulisses Araújo, diretor da Secretaria de Segurança Pública do Acre e exercendo funções com status de subsecretário, foi alvo de uma ação criminosa suspeita, em via pública, nesta segunda-feira. A SW4 do militar estava estacionada no pátio de um açougue da Estrada Jarbas Passarinho (Bairro Placas), próximo ao Salão do Expedito. Era 19:30h.

O vidro traseiro foi quebrado quando o militar acabara de estacionar e se dirigia para cortar o cabelo.

Os criminosos estavam numa motocicleta e portavam uma pedra para estilhaçar o vidro. A ação pareceu planejada e premeditada.

Um dos bandidos meter o braço pela janela e conseguiu arrastar um computador portátil e um HD externo contendo todas as informações pessoais e de trabalho dele.

O HD, inclusive, provavelmente contenha as informações sobre o contrato de R$ 9 milhões entre a Estação VIP, empresa de sua família, com o governo, para oferecer segurança armada em unidades hospitalares.

Ulisses é eventual pré- candidato a deputado federal.

A reportagem apurou que, além de informações pessoais, o HD roubado continha informações secretas sobre possíveis operações polícias a serem desencadeadas e dados sobre contratos financeiros da própria secretaria de segurança pública.

Ulisses fez o comunicado do arrombamento e o caso está sendo investigado como “uma ocorrência corriqueira”.

