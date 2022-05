Após acidente com idoso, prefeitura faz reparo em trecho do calçadão que cedeu em Rio Branco

O trecho do Calçadão Raimundo Escócio, no centro de Rio Branco, que cedeu no final do último mês, passa por reparos. Desde a terça-feira (10), as máquinas da prefeitura estão no local fazendo o nivelamento, para depois ser colocada uma manta asfáltica e garantir o tráfego das pessoas.

O local já cedeu várias vezes ao longo dos últimos anos e acaba prejudicando os lojistas da região que têm prejuízos nas vendas. E desta última vez foi registrado um acidente grave, quando o idoso Francisco Moreira da Silva, de 67 anos, caiu teve uma fratura exposta e precisou passar por duas cirurgias.

Kelton Pinho fala sobre obras no calçadão Raimundo Escócio

O secretário Municipal de Finanças que acumula a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) Cid Ferreira, disse que o trabalho é paliativo, gerando um custo de cerca de R$ 50 mil e deve ser concluído até esta sexta-feira (13).

“Está sendo feita a recomposição, estamos aterrando para deixar novelado e em condições de trânsito. O que estamos fazendo é uma espécie de paliativo porque ali tem um projeto do governo para revitalizar aquela região. Então, estamos fazendo a recomposição para deixar em uma situação que permita transitar até que o governo inicie os trabalhos. Acredito que até amanhã [sexta,13] deve estar pronto”, disse.

Na última semana, o governo informou que a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Sedur) está responsável pelo futuro projeto de contenção de infraestrutura, que é a obra definitiva que deve ocorrer no local.

