Apontado como líder de organização criminosa é preso no centro de Rio Branco após fugir de delegacia

Foragido da Justiça do Acre, Lídio Paiva foi preso na manhã desta segunda-feira, 30, em Rio Branco. A ação foi realizada por Investigadores da Delegacia de Combate as Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, no centro da cidade. O criminoso era procurado desde o dia 3 de outubro de 2020.

Na época, Lídio Paiva e Rodrigo Duarte Gomes fizeram um buraco na parede de uma das celas da antiga DIC, localizada na Cadeia Velha, e fugiram com o apoio de outros criminosos. Lídio tinha sido preso um dia antes por investigadores da DCORE na Invasão do Panorama.

O acusado é considerado a principal liderança de uma organização criminosa que atua no Estado. Em julho de 2020, o então foragido tinha sido preso na Estrada do Aviário com R$ 36 mil em dinheiro, mas pouco tempo depois ganhou a liberdade por meio de um habeas corpus do STJ. Ao ser preso novamente, ele conseguiu fugir menos de 24 horas depois.

