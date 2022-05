Aos 15 anos, MC Melody ganha carro milionário em festa de aniversário

Mesmo sem permissão para dirigir, a cantora menor de idade deixou os convidados impressionados quando entrou no possante e acelerou o veículo por diversas vezes.

O veículo é uma Lamborghini Gallardo na cor pink e, de acordo com ela, este é o único modelo rosa no Brasil. No site WebMotors, de compra e venda de carros e motos, existem outros modelos de cores diversas com valores entre R$ 800 mil e R$ 1,5 milhão.

“Gente, obrigada a todo mundo que veio na festa, foi demais, foi incrível, amei. Daqui a pouco vocês vão ver aí o que aconteceu. Cantei com bastante gente, foi muito legal”, agradeceu a loira em seus Stories do Instagram, na madrugada desta quinta-feira (19).

Ainda na festa, Melody anunciou uma nova música com o cantor MC Zaac, e também performou suas canções Assalto Perigoso e Fale de Mim. A jovem ganhou repercussão na internet nos últimos meses após arranjar confusões com Anitta –em uma delas, inclusive, teve a faixa Fake Amor deletada da web por plágio.

