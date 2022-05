Antônio Aquino toma posse como presidente interino da CBF e fica no cargo até dia 2 de junho, quando a Seleção Brasileira joga contra Coreia do Sul, em Seul

O cartola acreano Antônio Lopes de Aquino, que no mínimo há 30 anos preside a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), é, desde a noite desta quinta-feira (26), presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a maior entidade do futebol brasileiro e uma das maiores do mundo. Ele assume o cargo na condição de um dos oito vices da entidade, de forma interina, enquanto durar a viagem do presidente Ednaldo Rodrigues, durante uma viagem para Europa.

Antônio Aquino recebeu o cargo na sede da entidade, no rio de Janeiro. Antônio Aquino ficará no comando do futebol brasileiro até o dia 2 de junho, quando a Seleção Brasileira enfrenta a Correia do Sul, em Seul.

“Neste período, queria todo o apoio de vocês ao Vice-presidente Antônio Aquino, que se licenciou da Presidência da federação do Acre para nesse período ser o comandante da CBF, dentro do estilo dele. Queria pedir a todos os diretores, todo o apoio que sempre me deram, para que possam transmitir ao nosso companheiro Antônio Aquino”, destacou Ednaldo Rodrigues, no discurso de transmissão de cargo na presença de vários outros vices da entidade e presidente de federações estaduais.