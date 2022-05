Anitta volta a “contra-atacar” Jade sobre PA e dispara na web; entenda

– o caderno de entretenimento do Diário Prime traz, na noite desta segunda-feira, mais uma notícia envolvendo Anitta. A cantora comentou sobre o lance dos ex-BBB’s Jade Picon e Paulo André.

Anitta é conhecida por deixar muito claro suas intenções com alguém nas redes sociais. Dessa forma, a cantora comentou sobre o PA nas redes sociais e aproveitou para cutucar Jade Picon.

Anitta detona Jade após lance com PA

Ainda na semana passada, na reta final do BBB 22, Paulo André estava na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, o atleta acabou ficando na segunda colocação do reality, vencido por Arthur Aguiar.

De qualquer forma, ao sair da casa mais vigiada do Brasil, PA começou a ser paquerado por diversas celebridades, incluindo Anitta. A cantora deixou claro que gostaria de conhecer melhor o ex-BBB.

Porém, durante seu tempo de confinamento dentro do BBB 22, Paulo André se envolveu com Jade Picon. A relação dos dois, assim que terminou o programa, parece ter voltado, já que estão sendo flagrados juntos em alguns eventos.

Nesse último final de semana, inclusive, PA e Jade Picon foram vistos aos beijos em um dos camarotes da Sapucaí, no desfile das escolas de samba campeãs do Rio de Janeiro neste ano de 2022.

De qualquer forma, Anitta parece não estar nem aí para o lance que os dois estão tendo, e comentou recentemente sobre o PA, com uma indireta para o romance vivido entre ele e Jade Picon.