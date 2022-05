Anitta diz que DiCaprio sabe mais sobre a Amazônia do que Bolsonaro

A noite de segunda-feira (2/4), rendeu muito mais do que as roupas luxuosas dos famosos no tapete vermelho do Met Gala. A cantora Anitta aproveitou o pós-festa para falar com o ator Leonardo DiCaprio sobre a emissão do título de eleitor dos jovens com mais de 16 anos no Brasil. No Twitter, Anitta contou a “fofoca” e disse que os dois passaram horas conversando.

“O que vocês mais tão pedindo pra mim aqui no Twitter é fofoca do met gala… eu tenho uma fofoca saindo do forno pra contar porque aconteceu no after party… será que eu conto?”, provocou Anitta no Twitter antes de falar sobre o encontro com DiCaprio. Além das eleições, a preservação da Amazônia também foi um dos tópicos da conversa entre as celebridades. “Ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil”, disse a cantora.

Vale lembrar que, tanto Anitta quanto DiCaprio, tornaram-se alvos do presidente Jair Bolsonaro após criticarem o governo dele. Nesta terça-feira, o chefe do Executivo disse que “é bom o Dicaprio ficar de boca fechada em vez de falar besteira por aí”.

Então eu conto… ontem eu passei horassss com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Esta na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

As horas de conversa renderam uma nova amizade para Anitta. Ela escreveu ainda que trocou contato com o ator e que ele se colocou à disposição da diva para ajudar nas questões políticas e sociais do Brasil. “Trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão para contar essa fofoquinha pra vocês”, disse a musa aos fãs nas redes sociais.

Anitta disse que já tem algumas ideias do que pedir ao galã de Hollywood, mas só vai fazer isso “se depois que passar o prazo para tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento”. “Vambora você eu e Leo DiCaprio salvar esse país?”, convocou a cantora.

Intenso defensor da Amazônia e antenado na política brasileira

DiCaprio tem usado as redes sociais para alertar os jovens brasileiros sobre a importância do título de eleitor, mas, bem antes do período para regularização do documento, o ator já era antenado no que ocorre no país tropical.

O ator é um árduo defensor da Amazônia e, com frequência, fala sobre o quão essencial é a floresta para evitar as mudanças climáticas ao redor do globo. “O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para as mudanças climáticas”, escreveu DiCaprio no final de abril, quando pediu aos jovens brasileiros que regularizassem o título.

As terras indígenas também já foram assunto de manifestações do ator no Twitter. DiCaprio fez uma publicação recentemente falando sobre o acampamento Terra Livre. “Mais de 7.000 indígenas do Brasil se reuniram para exigir que o governo pare as indústrias extrativas como mineração e extração de madeira em seus territórios”, informou o filantropo, utilizando a hashtag “Demarcação Já”.

Acampamento Terra Livre (Free Land Camp) brought more than 7,000 Indigenous people from Brazil to demand that the government stop extractive industries like mining and logging in their territories. #IndigenousEmergency #ATL2022 #DemarcaçãoJá #PL191 pic.twitter.com/FbDWuMJRIk — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 15, 2022

Antes da conversa com Anitta, os dois já interagiram por meio das redes. Inclusive no mesmo dia da festa de gala, DiCaprio twittou, em português, agradecendo os “heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrarem para votar”. Anitta repostou essa publicação, dizendo que “Dicaprio está até aprendendo português para ajudar a salvar a gente”.