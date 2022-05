Anitta diz preferir relacionamentos abertos: ‘Faz o que quiser e volta’

Anitta declarou que, no momento, tem dado preferência a relacionamentos abertos e falou sobre traição.

“Lealdade não tem nada a ver com traição. Lealdade tem a ver com consideração, com empatia, com você fazer a pessoa se sentir bem, com você respeitar aquela pessoa, não ser abusivo. Se a pessoa fizer com que eu me sinta assim, eu não estou nem aí se ela transou com outra. Nem me conta, faz o que quiser e volta. Se eu continuar me sentindo amada, desejada, especial, não estou nem aí para o que a pessoa faz quando não estou presente. A gota d’água para mim é me expor, prejudicar meu trabalho, não torcer por mim”, disse a cantora, em entrevista “Vogue”.

Fonte: IstoÉ