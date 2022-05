Anitta dispensa carreira internacional e choca o Brasil ao aceitar convite para reality show

A cantora Anitta atualmente se encontra em um patamar de sucesso em sua carreira internacional. Ela divide seu tempo morando tanto aqui no Brasil, quanto no Estados Unidos, e já atingiu marcos impressionantes, como ser a primeira brasileira a se apresentar no VMA (Video Music Awards) e conquistar o primeiro lugar na lista das músicas mais ouvidas no Spotify.

Na manhã desta quarta-feira (25), Anitta surpreendeu novamente em uma declaração bombástica no Twitter. Os internautas ficaram em choque ao ler que a artista havia sido convidada para fazer parte do elenco do reality show da Record, A Fazenda 14. O mais impressionante é que ela declarou ter aceitado tal convite.

Mas foi apenas isso! Ela apenas revelou que foi convidada para o reality rural e aceitou: “E eu que fui convidada pra Fazenda e aceitei?”, escreveu Anitta no microblog.

Entretanto, os participantes, ao aceitarem participar desse tipo de atração, assinam um contrato de confidencialidade, o que os proíbe de revelar que estão dentro do reality antes do anúncio oficial da emissora.

E eu que fui convidada pra Fazenda e aceitei? — Anitta (@Anitta) May 25, 2022

É trollagem?

Desse modo, é bem provável que a publicação seja apenas uma brincadeira de Anitta, que adora causar na web e frequentemente é alvo de fake news online.

Já os fãs de Anitta, entretanto, adoraram a ideia e até comentaram que não seria uma total surpresa se a Poderosa participasse realmente de A Fazenda e ainda declararam sua torcida para a funkeira.