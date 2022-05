André Marques deixa a Globo após 27 anos: “Serei meu próprio chefe”

André Marques é mais um artista fora da Globo. O apresentador usou seu Instagram para anunciar o desligamento da emissora nesta segunda-feira (30). No texto, ele relembrou o início da carreira em “Malhação”, a passagem pelo “Vídeo Show” e outros produtos da casa.

Bem-humorado, André chegou a comparar sua trajetória profissional com um casamento. “Depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante e, em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes, namorar, casar novamente, amizade colorida, uma relação aberta (risos). Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história juntos, ninguém vai apagar”, publicou o apresentador.

Em outro trecho, André deixou claro que agora terá liberdade para trabalhar como quiser. Ele será o seu próprio patrão. “A partir de agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe! A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês! Vocês sabem das minhas paixões: gastronomia, música e dogs. Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos há muito tempo guardados!”, revelou.

Apesar do anúncio, André Marques seguirá no ar até o dia 2 de julho no “É de Casa”. Antes do matinal, ele apresentou o “No Limite” e recebeu muitas críticas à frente do formato.

Fonte: Yahoo!