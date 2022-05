Âncora da Globo passa mal ao vivo, enrola a língua e notícia de morte é dada às pressas: “Preocupante”

Os telespectadores da Globo tomaram um verdadeiro susto na tarde desta terça-feira, 3 de maio, enquanto assistiam ao NE1, exibido pela afiliada da emissora em Pernambuco. Isso porque o âncora que comandava o informativo de meio-dia acabou passando mal ao vivo, deixando todo mundo preocupado.

Assim que o NE1 voltou do intervalo, Bruno Fontes começou a anunciar uma nova reportagem a respeito do assassinato de um empreendedor de 29 anos em Recife, que foi morto a tiros. Mas, enquanto falava, o âncora da Globo começou a enrolar a língua e foi difícil compreender o que ele queria dizer.

Além disso, o âncora teve que se apoiar na bancada do estúdio para não cair na presença das câmeras e diante dos telespectadores. Apesar do susto envolvendo o jornalista da Globo, ninguém sabe informar o que aconteceu com ele. Mesmo com o problema visível, o apresentador seguiu comandando o telejornal.

Logo na volta da reportagem, Bruno Fontes apareceu como se nada tivesse acontecido. Tanto que o âncora da Globo conseguiu apresentar o telejornal por cerca de mais 40 minutos. A emissora confirmou que o apresentador teve um mal-estar, recebeu atendimento médico e está bem. Aliás, ele irá trabalhar amanhã.

CLIMÃO EM JORNAL DA GLOBO

Nesta semana, durante o Bom Dia SP, Rodrigo Bocardi citou o show da banda Kiss, que aconteceu no último fim de semana. Alessandro Jodar quis saber se Sabina Simonato era fã da banda de rock. A resposta da jornalista foi a grande responsável por gerar um climão, visto que ela acabou expondo uma situação familiar.

Sabina Simonato disse ao vivo que não era fã do grupo musical, mas que seu marido era, inclusive, tinha comparecido na atração sem ela, destacando um clima constrangedor entre os colegas. “Eu não sou fã, mas o meu maridão é. Eu estava aqui comentando nos bastidores que ele foi [ao show]”, disse ela, que logo em seguida fez mais revelações.

“Não fui com ele. Jodar, vamos falar de esporte? Vamos mudar de assunto? Até porque isso já deu pano pra manga lá em casa, meu filho. Vamos tocar o barco e me fala: Quem é que está logo atrás do Corinthians?”, disse Sabina Simonato, que não conseguiu esconder o constrangimento diante de Rodrigo Bocardi e do outro colega.

Por TVFOCO