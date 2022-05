Ana Maria Braga se afasta do ‘Mais Você’ por problema de saúde e espectadores lamentam: ‘Só tem uma’

Os telespectadores do “Mais Você”, tradicional matinal da TV Globo, foram surpreendidos com a ausência de Ana Maria Braga, de 73 anos, na atração. O programa desta quinta-feira (26) está sob o comando de Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

Segundo os apresentadores, Ana Maria Braga foi acometida por uma gripe. A apresentadora se submeteu a dois testes de Covid-19, doença que ela contraiu no ano passado, mas ambos deram negativo. Com o problema de saúde inesperado, o programa exibe uma série de reprises de matérias. A comunicadora será vista à frente do “Mais Você” nesta sexta-feira (27), mas o programa já estava gravado.

No Twitter, rede social onde Ana sempre viraliza por conta dos momentos ousados do programa, internautas lamentaram a ausência. “Falta de Ana Maria Braga prova que o ‘Mais Você’ pode arrumar outro Louro, mas Ana Maria só tem uma mesmo”, disse uma usuária. “Eu esperando pensamento do dia no ‘Mais Você’ e Ana Maria Braga está ausente”, lamentou outro perfil.

