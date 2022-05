Amigo da onça: Homem é esfaqueado dentro de casa pelo melhor amigo

Alexsandro de Oliveira Pinheiro, 41 anos, chegava do trabalho quando foi atacado por um amigo dentro de casa que desferiu um golpe de faca de mesa na altura do peito esquerdo, provocando um pneumotórax (esta condição ocorre quando o ar escoa para o espaço entre os pulmões e a parede torácica).

O crime aconteceu no bairro João Eduardo, próximo a Escola Marilda Gouveia, na região da Baixada da Sobral.

Uma equipe de suporte básico do SAMU foi acionada, verificou a necessidade do envio da viatura 01 devido a gravidade do ferimento , que conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Investigadores da equipe de Pronto Atendimento e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP iniciaram buscas na tentativa de localizar e prender o criminoso.

De acordo com a polícia civil, a causa da tentativa de homicídio seria uma suposta traição envolvendo a vítima e a esposa do acusado, que não teve o nome revelado.

Testemunhas contaram a polícia que Alexsandro chegava em casa quando o amigo entrou e iniciou discussão tomando satisfação sobre o envolvimento amoroso de Alexsandro com a esposa dele e no calor da emoção, o amigo pegou uma faca de mesa e desferiu um golpe no peito da vitima