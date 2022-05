Amber Heard diz que lutou para não ser cortada de ‘Aquaman 2’

Amber Heard revelou que teve cenas cortadas em Aquaman 2, filme em que interpreta Mera. A participação da atriz no longa foi reduzida após Johnny Depp alegar que as acusações dela de agressão eram uma “farsa”.

“Eu lutei muito para ficar no filme. Eles não queriam me incluir no filme”, disse Amber durante o julgamento desta segunda-feira (16).

Heard continua interpretando a personagem, porém, seu papel foi reduzido drasticamente. Ela recebeu um primeiro roteiro, porém, em seguida foram enviadas novas versões.

“Removeram cenas que tinham ação, que mostravam meu personagem e outro personagem — sem dar spoilers — dois personagens lutando um com o outro, e eles basicamente tiraram muito do meu papel. Eles apenas removeram um monte”, explicou.

Heard revelou que tinha um contrato de três filmes para interpretar Mera, começando com a Liga da Justiça, de 2017. Conforme os contratos apresentados no tribunal, ela recebeu quase cinco milhões de reais adiantados por Aquaman e quase 10 milhões na sequência.

A atriz já parece convencida de que a Warner Bros, produtora do filme, não faz questão de mantê-la no elenco do longa. Assim como o que aconteceu com Johnny Depp, demitido de Piratas do Caribe 6.

No entanto, depois que os comentários de “farsa” chegaram às manchetes, “a comunicação parou” entre o estúdio Warner Bros e a atriz.

Um abaixo-assinado que pede a remoção da artista da sequência de Aquaman já ultrapassou 4 milhões de assinaturas e se tornou uma das mais assinadas do site change.org.

Por Portald24am