Amantes do frio: conheça os cinco destinos de inverno mais desejados no Brasil e aproveite

O inverno começa oficialmente no dia 21 de junho e se estende até setembro. As previsões meteorológicas indicam que a estação deve ter menos ondas de frio seguidas como no ano passado.

Especialistas ouvidos pela revista Globo Rural apontam que junho será o mais frio do inverno. Quem não gosta de frio é bom se preparar para as baixas temperaturas nas próximas semanas. Já aqueles que amam esta época do ano podem ir planejando onde curtir o friozinho do inverno.