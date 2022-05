Alunos brasileiros de medicina são presos por tráfico internacional

Os dois brasileiros eram usados como “mulas” do tráfico internacional para transporte de drogas do Paraguai e da Bolívia, onde cursavam medicina, para São Paulo, segundo o G1.Os suspeitos tinham nas malas cocaína, skank e “maconha gourmet sabor limão” e receberiam até R$ 5 mil para levarem as drogas.

Uma mulher de 29 anos foi presa nessa quarta-feira (11/5) no Terminal Rodoviário da Barra Funda, em São Paulo, acusada de tráfico. No mesmo local e pela mesma suspeita, foi preso um homem de 24 anos em fevereiro.

As “mulas” vinham de ônibus com os entorpecentes, chegando ao Brasil por Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul e depois seguindo para São Paulo.

Maconha sabor limãoA mulher presa nessa quarta-feira (11/5) afirmou que receberia R$ 5 mil de um traficante boliviano para carregar 12 quilos de skank – maconha com sabor e concentração de substâncias psicoativas mais fortes.Agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) afirmaram ao G1 que a droga também é chamada de maconha gourmet com sabor de limão.

Por Portal Tucumã