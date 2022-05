ALERTA: Megainvestidores alertam sobre risco eminente de uma Terceira Guerra Mundial

A inflação continua como principal preocupação dos países, mas as divergências sobre como lidar com o problema provocam reações nos mercados. Os megainvestidores do mundo temem que a crise chegue aos mesmos patamares de 2008, após a comparação do investidor e médico Michael Burry, que previu a recessão de 14 anos atrás.

Em Davos, o clima também é de previsões pessimistas acerca do crescimento econômico do mundo, com o diagnóstico de um período de estagflação quase como unanimidade. A diretora do FMI descreveu a crise atual como a pior desde a Segunda Guerra Mundial.

Em razão deste cenário, as bolsas fecharam majoritariamente em queda na terça-feira (24), com a possibilidade de serem corrigidas nesta quarta-feira (25). Na Ásia, o receio com a economia chinesa ainda é forte, mesmo com os estímulos do governo.

Diante do atual cenário, do mercado econômico mundial sofrendo com as alterações, a escassez sendo uma possibilidade, e com o grosso armamento bélico das maiores potências mundiais, a questão mais preocupante no momento, é: “Quem vai apertar o botão primeiro?”

Fonte/ CNN BRASIL