ALERTA: Acre corre o risco de sofrer com a maior seca dos últimos anos

A primeira semana de maio terminou com boa parte da Bacia Hidrográfica do Rio Acre em níveis abaixo da cota de estiagem, e a 2ª semana começa com a notícia de que Rio Branco viverá a pior seca em oito anos. “Estamos prevendo seca mais forte que a do ano passado”, disse Claudio Falcão, chefe da Defesa Civil de Rio Branco.

O nível do Rio Acre amanheceu com 3,96 metros nesta segunda-feira (9) mas já esteve mais baixo e chegou a 3,52m há alguns dias, oscilou com chuvas e conseguiu recuperar volume. No entanto, a situação é crítica.

O Plano de Contingência Contra Secas está sendo atualizado para acelerar seu lançamento antes do fim de maio. O alinhamento entre os órgãos, especialmente com o Saerb, é fundamental para enfrentar os dias difíceis que virão.

A preocupação da Defesa Civil é com a população que em 18 comunidades rurais. No ano passado, o abastecimento foi feito por carro-pipa, o que deve se repetir em 2022.

O Saerb atua para melhorar a infraestrutura de abastecimento, inclusive trocando adutoras.

As autoridades pedem para as pessoas armazenarem água e economizar no consumo.

