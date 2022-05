Aleksandro postou vídeo dentro do ônibus horas antes do acidente

O cantor Aleksandro, da dupla com Conrado, postou um vídeo que mostra o ônibus da dupla na estrada, às 4h45. O conteúdo foi publicado horas antes do veículo se envolver em um acidente que causou seis mortes, incluindo a de Aleksandro. As identidades das outras cinco pessoas não foram divulgadas.

Último story publicado por Aleksandro mostra cantor na estrada

O acidente aconteceu por volta das 10h30 no km 402,2 da rodovia Régis Bittencourt com sentido São Paulo (SP), na altura de Miracatu, no interior do estado de São Paulo.

Segundo apurado pelo g1, ao menos 19 pessoas estavam no veículo, incluindo os artistas. Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões.

Segundo o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, o veículo saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para este sábado, que foi cancelado.

