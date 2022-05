“Aleksandro morreu, não morreu?”, perguntou Conrado ao acordar na UTI

Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Registro (SP), o cantor Conrado já sabe que o parceiro de dupla, Aleksandro, morreu no acidente de ônibus ocorrido no último sábado (7/5), em São Paulo.

Em entrevista ao portal G1, o pai de Aleksandro, Airton Correia, revelou que uma das primeiras frases ditas por Conrado foi sobre o companheiro. “O Aleksandro morreu, não morreu?”, perguntou o sertanejo. Após a confirmação, Conrado chorou e lamentou a morte do amigo.

João Vitor Moreira Sales, nome de batismo de Conrado, permanece na UTI, mas está lúcido e segue em respiração espontânea, confortável, mantendo quadro estável, de acordo com o boletim médico enviado ao Metrópoles pela assessoria da dupla nesta sexta-feira (13/5).

No mesmo hospital, também está internado o músico Júlio César Bugoli Lopes. Segundo boletim, ele segue em estado grave na UTI, mas evolui com melhora clínica e laboratorial. Não houve necessidade de procedimentos cirúrgicos nas últimas 24 horas.

Acidente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que um pneu furado pode ter sido a causa do grave acidente que matou o cantor Aleksandro, dupla com Conrado, e outras cinco pessoas.

O ônibus que transportava a equipe da dupla Conrado e Aleksandro tombou na rodovia Régis Bittencourt, interior de São Paulo, pela manhã. Conrado e outras 11 pessoas da equipe estão hospitalizadas.

A equipe viajava de Tijucas do Sul, no Paraná, para a cidade de São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show à noite.

Com 19 anos de carreira, Conrado e Aleksandro lançaram cinco álbuns e emplacaram sucessos, como Só Se For Gelada, Halls Preto, Certos Detalhes (com Luan Santana), Bão com Força, Põe no 120 e Camionete Inteira.

Em abril, lançaram o single Efeito Borboleta. A dupla acumula 528 mil ouvintes mensais no Spotify e 595 mil inscritos no YouTube, em canal com mais de 285 milhões de visualizações.