Agricultor morre após ser atingido por árvore na zona rural de Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira (06), o agricultor identificado como Jairo Souza de Miranda, 34 anos, morreu após ser atingido por uma árvore enquanto trabalhava na derrubada de árvores no Projeto Santa Luzia, Ramal 13, na zona rural de Cruzeiro do Sul.

De acordo com familiares, por volta das 9h da manhã, Jairo estava acompanhado de seu cunhado em uma zona de mata da região. Ele trabalhava na limpeza de seu roçado e, ao cortar uma árvore, acabou sendo surpreendido pela direção da queda da mesma, sendo atingido na cabeça.

O cunhado da vítima ao presenciar o acidente, tentou socorrê-lo de imediato, mas como o impacto foi muito forte, Jairo não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

A equipe do IML esteve no local constatando a morte. O corpo foi encaminhado ao Hospital Regional do Juruá para os trâmites legais.